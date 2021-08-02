ادارة المنتخب الوطني تسعى لدعوة مجموعة من اللاعبين المحترفين خارج الدوري العراقي

المستقلة /- يسعى الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني بكرة القدم الى تأمين تواجد اللاعبين المحترفين خلال المعسكر الخارجي المزمع اقامته في أحد منتجعات المركز الرياضي في ماربيا، احدى مدن ملقا الاسبانية، عبر اتصالاته المكثفة بالأندية التي يحترفون فيها للحصول على استثناءات خاصة لتفريغهم إن امكن خلال هذه المدة التي لا تدخل ضمن أيام الفيفا، من اجل تجهيز اسود الرافدين للتصفيات المونديالية الحاسمة عن قارة اسيا مطلع أيلول المقبل .

وعلمت الصباح الرياضي ، من مصدر مقرب في الجهاز التدريبي نيته “ دعوة مجموعة من اللاعبين المحترفين خارج الدوري العراقي على غرار فرانس بطرس، محمد مصطفى، ريوان امين، جيلوان حمد، امير العماري، جاستين ميرام ، ريبين سولاقة، للانضمام الى المعسكر الخارجي، بالإضافة الى 23 لاعباً من المؤمل تواجدهم في مدينة ملقا الاسبانية الأسبوع المقبل، تحت اشراف المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الهولندي ديك نيكولاس ادفوكات، وطاقمه المساعد المؤلف من زيليكو بيتروفيتش، وكورنيليس بوت، وفلاديمير كرونيتش (مدرباً للياقة البدنية).

وأضاف المصدر أن “ المدرب ادفوكات دعا مساعده بوت كورنيليس الذي تربطه معه علاقة مهنية قوية وعمل الى جنبه لمدة 15 عاماً، وكان عنصراً مهماً في معظم محطاته المتعددة، لاسيما مع أندية زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وفنربخشة التركي، وسبارتا روتردام وفاينورد روتردام الهولنديين، الى الشروع بوضع نماذج للتدريب وهيكلة التمارين الخططية التي تتطابق مع اساليب اللعب المراد تطبيقها مع كتيبة اسود الرافدين خلال التصفيات المونديالية، فضلا عن تطوير النظام التكتيكي بشقيه الدفاعي والهجومي، الى جانب المدرب الاخر زيليكو بيتروفيتش الذي يهتم بتصحيح الهفوات وابداء الملاحظات عن التطبيق المهاري والخططي للاعبين خلال التدريبات أو المباريات

الرسمية”.

ويعد المدرب بوت 65 عاما من خبراء التدريب في بلده، وأشرف على تدريب منتخب هولندا تحت 21 للفترة من 2009 ولغاية 2013، وقد أسهم في تطوير وتوظيف العديد من الأسماء التي برزت في منتخب الطواحين البرتقالية وشكلت علامة فارقة مع انديتها المحلية والقارية حتى الان، على غرار ممفيس ديباي، ستيفان دي فري، دالي بليند، ستروتمان، جورجينو فينالدوم، دي يونغ، لوري فير، داريل يانامات وآخرين».