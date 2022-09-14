اخصائية توضح كيفية تجنب تفاقم التهاب المثانة في فصل الخريف

المستقلة /- كشفت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا الخبيرة في مختبر Gemotest كيفية تجنب تفاقم التهاب المثانة في فصل الخريف.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن أحد الأسباب الأكثر انشارا لالتهاب المثانة هو تعرض منطقة العجان (المنطقة الملساء الواقعة بين كيس الصفن والشرج عند الذكور وبين المهبل والشرج عند الإناث، والحوض للبرد. وإذا لم تعالج الحالة في الوقت المناسب فإنها تتطور إلى التهاب مزمن تتفاقم بين فترة وأخرى عند التعرض حتى لبرد خفيف.

وعادة يقتصر هذا الالتهاب على بطانة المثانة، وقد يكون هذا المرض معديا أو غير معد. لذلك تنصح الطبيبة بارتداء ملابس تحافظ على درجة حرارة الجزء السفلي من البطن والأرجل في فصل الخريف.

وتضيف، “يمكن أن يسبب تعرض الموضع للبرد ضعف المناعة، ما يساعد على تكاثر مسببات الأمراض. وعادة تعاني النساء من التهاب المثانة بسبب السمات التشريحية للمسالك البولية. كما يصاب به عادة كبار السن من الرجال الذين يعانون من ورم البروستات الحميد”.

وتضيف الأخصائية، أول أعراض التهاب المثانة الحاد هو التبول المتكرر والمؤلم، يليه ظهور ألم أسفل الظهر وارتفاع درجة الحرارة. لذلك عند ظهور هذه الأعراض يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم لمنع تطور المرض.

وتقول، “لا ينصح أبدا باستخدام قربة الماء الساخن والاستحمام في حمام حار، لأنها قد تسبب راحة مؤقتة بسبب استرخاء العضلات الملساء وتحسن تدفق الدم، ولكن يرافق هذا في درجات الحرارة المرتفعة تطور عملية الالتهاب نفسها بشكل أسرع، ما يطيل فترة تعافي المريض ويزيد من حدة الأعراض”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لايبزيج الألماني يحل ضيفاً على ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

اخر الاخبار

تميز هاتف OnePlus 10R بعد حصوله على اداء ممتاز وقدرات تصوير عالية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب المخاوف من زيادة الفائدة الامريكية

اخر الاخبار

البايرن ميونخ يعاقب برشلونة ويهزمه بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

اخبار العراق

تقرير يسلط الضوء على تفاصيل اجتماع قيادات السيادة مع الديمقراطي

اخر الاخبار

“فيفا” يتهم منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اخصائية توضح كيفية تجنب تفاقم التهاب المثانة في فصل الخريف

اخر الاخبار

تميز هاتف OnePlus 10R بعد حصوله على اداء ممتاز وقدرات تصوير عالية

اخر الاخبار

البايرن ميونخ يعاقب برشلونة ويهزمه بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

اخبار العراق

مهندسون استشاريون يحذرون من انهيار جسور الجمهورية والمعلق

اخبار العراق

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام يوم الاحد المقبل

اخبار العراق

181 سيارة حوضية توزع المياه للمواكب  والنقاط العسكرية في كربلاء

اخبار العراق

القبض على (5) افغانيين في ميسان بلا مستمسكات رسمية

اخبار العراق

القبض على (5) افغانيين في ميسان بلا مستمسكات رسمية

اخبار قطر

السيسي يتوجه إلى قطر

اخبار العراق

كربلاء تبدء التفويج العكسي و عودة مئات الآلاف من الزائرين الى مدنهم

اخبار العراق

“الغزل العذري في آثار المستشرقين” موضوع رسالة ماجستير في جامعة ميسان

اخبار العراق

محافظ كربلاء يطالب وزارة النقل الاسراع في أنشاء القطار المعلق

اخبار العراق

اعتقال  عشرة أشخاص يقومون بسرقة الزائرين في كربلاء

اخبار العراق

تقرير يسلط الضوء على تفاصيل اجتماع قيادات السيادة مع الديمقراطي

اخر الاخبار

“فيفا” يتهم منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه

اخر الاخبار

المستشار الالماني لا يتوقع اتفاقاً مع إيران في المستقبل القريب

اخر الاخبار

النزاهة : تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب