اختيار حكم نهائي يورو 2020

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن هوية طاقم التحكيم في المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا، والمقررة الأحد المقبل.

وعين اليويفا الحكم الهولندي بيورن كويبرز لإدارة المباراة النهائية، مع المساعدين ساندر فان روكيل وإروين زينسترا.

وسيكون الألماني باستيان دانكرت حكم تقنية الفيديو، ويساعده الهولندي بول فان بويكل والألمانيين كريستيان جيتلمان وماركو فريتز.

وحصل الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي على مهمة الحكم الرابع في المباراة النهائية.

وتغلبت إيطاليا على إسبانيا في نصف نهائي اليورو بركلات الترجيح، بينما صعدت إنجلترا إلى النهائي بعد إسقاط الدنمارك بنتيجة 2-1.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

القاسم والديوانية يفلتان من الهبوط في الدوري العراقي

رياضية

ماذا قال راموس بعد رحيله إلى باريس؟

رياضية

برشلونة يضحي بأحد لاعبيه من أجل ميسي

رياضية

حسم مصير ديشامب مع منتخب فرنسا

رياضية

اختيار حكم نهائي يورو 2020

رياضية

شنيشل يرد على أنباء اقترابه من تدريب منتخب العراق

رياضية

شكوك حول الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو

رياضية

شكوك حول الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو

رياضية

تأجيل كأس العرب للناشئين

رياضية

ريال مدريد يجدد عقد مدافعه

رياضية

سان جيرمان يعلن ضم راموس

اخر الاخبار

وزارة الصحة التونسية تعلن انهيار المنظومة الصحية فى البلاد

اخر الاخبار

وزير الدفاع المصرى: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

اخر الاخبار

السيسى يطلع على إقامة مجمع للبتروكيماويات بقناة السويس 

اخر الاخبار

وزير الرى السودانى يفجر مفاجأة بشأن معلومات اثيوبيا عن الملء الثانى

اخر الاخبار

الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية الزاهر في البيضاء

اخر الاخبار

مصر تسقط الجنسية عن مواطنين اثنين