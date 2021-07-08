اختيار حكم نهائي يورو 2020

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن هوية طاقم التحكيم في المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا، والمقررة الأحد المقبل.

وعين اليويفا الحكم الهولندي بيورن كويبرز لإدارة المباراة النهائية، مع المساعدين ساندر فان روكيل وإروين زينسترا.

وسيكون الألماني باستيان دانكرت حكم تقنية الفيديو، ويساعده الهولندي بول فان بويكل والألمانيين كريستيان جيتلمان وماركو فريتز.

وحصل الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي على مهمة الحكم الرابع في المباراة النهائية.

وتغلبت إيطاليا على إسبانيا في نصف نهائي اليورو بركلات الترجيح، بينما صعدت إنجلترا إلى النهائي بعد إسقاط الدنمارك بنتيجة 2-1.