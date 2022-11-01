اختيار الإعلامية اللبنانية إيفا مقدسي سفيرة للنوايا الحسنة بالعالم

المستقلة/- اختارت المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية الإعلامية ورئيسة تحرير موقع المرأة، إيفا مقدسي، سفيرة للنوايا الحسنة بالعالم

وجاء الاختيار بناء على ما تبذله مقدسي من جهد متواصل وعطاء لامحدود في خدمة الانسانية ونشر ثقافة السلام، ودعم المرأة بمختلف المجالات للمشاركة بفعالية في المجتمع والتمتع بحقوقها وتحسين قدراتها من اجل تحقيق المهارات والمعرفة المطلوبة وبث روح المحبة والإخاء بين الشعوب على الصعيدين اللبناني والدولي .

وقدم رئيس المنظمة المستشار عادل السباعي شهادة تقدير للإعلامية إيفا احتراماً لأعمالها الإنسانية على أرض الواقع. وأعربت مقدسي عن سعادتها لتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية ،وقدمت شكرها للمنظمة لثقتهم بها وتكليفها بهذا المنصب .

وقالت أتمنى ان أكون دائماً عند حسن ظنكم ، ونعمل معاً على الإخاء والمحبة بين كل الشعوب. واشارت الى إن هذا المنصب سيتيح لها العمل على مشروعات وحملات ترفع الوعى العام وتدعم المجتمع في جميع البلدان .

من الجدير بالذكر ان هذا التكليف سوف يمنح الإعلامية الحصانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية السابقة، لتمثيل المنظمة بجميع المحافل الدولية المتعلقة بالعمل الخدمي والإنساني بصفة سفيرة لها ومعبرة عن مبادئها.