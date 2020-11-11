اختفاء 11 مليار دينار في محافظة عراقية واحدة – وثائق

المستقلة /- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، عن فقدان مليارات، وفروقات مالية في عقود شراء أجهزة طبية في محافظة واحدة، فيما نشر وثائق تقارن بين عقد شراء سابق لذات الأجهزة في محافظة أخرى أظهرت فرقا واضحاً.

وقال الموسوي في بيان حمل عنوان “ملف فساد رقم 2، عقود شراء الاجهزة الطبية ضمن منحة 20 مليار دينار لدائرة صحة ديالى”.

واضاف الموسوي أنه “من مجموع 800 جهاز طبي تعاقدت عليه صحة ديالى:

اولا: مبلغ 6 مليار ومئة وخمسة وعشرين مليون دينار مفقودة.

ثانيا: فرق الاسعار بجهاز واحد وهو جهاز تفتيت الحصى، نصف مليار دينار وحسب الكتب المرفقة، حيث تعاقدت عليه دائرة صحة ديالى بمبلغ مليار و 375 مليون دينار، وتعاقدت على نفس الجهاز دائرة صحة ميسان مبلغ 838 مليون دينار فقط، فالفرق المسروق اكثر من نصف مليار دينار بجهاز واحد!

ثالثا: جهاز ناظور المثانة تم التعاقد عليه بسعر 226 مليون دينار، بينما سعره الحقيقي 110 مليون دينار، والفرق 116 مليون دينار.

رابعا: جهاز سونار ثابت 85 مليون دينار، افضل واغلى جهاز 45 مليون دينار وغيرها الكثير”.

وتابع الموسوي، أن “6 مليارات مفقودة لا اوليات مرسلة لها، و5 مليارات فروقات اسعار مسروقة، من مبلغ كلي قيمته 20 مليارا”.

وأكد أنه “سيتم ارسال الملف يوم غد الى ديوان الرقابة المالية للتدقيق، والى هيئة النزاهة لاجراء التحقيق الرسمي، وكذلك كتاب الى وزير الصحة لسحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى، مع ملفات فساد اخرى عددها 11 ملفا تخص مدير عام صحة ديالى”.

وختم عضو لجنة الصحة النيابية بالقول، “اذا لم يتم سحب يد مدير عام صحة ديالى والبدء بالتحقيق بشبهات الفساد فالجميع شريك في ذلك، وسنقوم بنشر الكتب الرسمية وكافة التفاصيل يوم غد”.