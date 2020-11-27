اختطاف ميدو جابر.. أين الحقيقة؟

(المستقلة) واقعة غريبة شهدتها الكرة المصرية مؤخرا، باختفاء ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

قصة الاختطاف

وكان مصطفى جابر، شقيق اللاعب، قد أعلن عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالي، وقال إن إدارة النادي أبلغته أن هناك شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفى اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

كما كشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفا: “ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس”.

وأكمل: “ميدو جابر غادر لكي يفعّل البطاقة الخاصة بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن”.

وأتم: “طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا”.

ماذا حدث؟

بعد يوم من اختطاف لاعب الأهلي السابق، نفت مصادر أمنية ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر، مؤكدة أن الفحص أثبت تردد شخصان على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة.

وبعد ذلك أكد شقيق ميدو جابر أن اللاعب تواصل مع والدته، وأنه أكد لها أنه بخير وفي مكان آمن، لكنه طالبها بعدم الحديث عن اختفائه.

ورغم أنه انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا قبل أسابيع قليلة، ثارت الشكوك بخصوص ارتباط واقعة اختفاء ميدو جابر من أجل الانتقال لناد آخر.