اختبار واحد للكشف عن فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية

المستقلة … يعتبر دخول فصل الشتاء معضلة لدى البعض وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فيه والتي تعتبر البيئة الانسب لانتقال فيروس كورونا في هذا الفصل، والمشكلة الاخرى لدى اغلب الاشخاص هو تشابه اعراض فيروس كورونا مع اعراض الانفلونزا الموسمية والتي لا يكاد التفريق بينهما لاكتشاف اي واحدة تصيبك.

مؤخراً أعلنت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية عن موافقتها على اختبار جديد يمكنه التفريق فيما اذا كنت مصاباً بفيروس كورونا او الانفلونزا الموسمية من عينة واحدة.

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حيث تمكن هذه الطريقة المرضى من الحصول على نتائج عن اصابتهم بفيروس كورونا او الانفلونزا الموسمية من اختبار واحد في غضون ثلاث إلى ست ساعات فقط.

كما أن من المتوقع أن يخفف هذا الاختبار العبء على العاملين في المجال الطبي وحالة الإزعاج بسبب انتظار المرضى لاستخراج نتائجهم.