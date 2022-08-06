احمد شيبة يصف المجتمع بأغنية “من كتر ما شفت”

احمد شيبة يصف المجتمع بأغنية “من كتر ما شفت”

المستقلة/-طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنان المصري احمد شيبة، أغنية “من كتر ما شفت” عبر قناة الشركة على اليوتيوب في أول تعاون بين الطرفين.

وقدم احمد شيبة الأغنية بقالب شعبي باللهجة المصرية، وتميزت باللحن الذي جاء مختلفاً من حيث الجمل اللحنية الجديدة والإيقاعات والتكنيك والنقلات بين مقاطعه بكل سلاسة وسهولة.

وتناولت أغنية “من كتر ما شفت” موضوعاً اجتماعياً عن الناس التي لا تتمنى الخير لغيرها، وجاء النص بسيطاً بمصطلحاته وعميقاً في المعنى الذي جسد حرفياً كيف بات المجتمع مريضا.

وصُورت أغنية “من كتر ما شفت” على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

وحملت أغنية “من كتر ما شفت” كلمات رضا المصري والحان حسين محمود وتوزيع ميدو مزيكا.