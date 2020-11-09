احذر من مخاطر المضادات الحيوية

المستقلة … حذر بعض الاطباء من تناول المضادات الحيوية لما تحتويه من مخاطر قد لا تعالج مثل التسبب بالطرش.

حيث ان تناول بعض انواع المضادات الحيوية القديمة والتي لا زالت تستخدم حتى يومنا هذا من الممكن ان يؤدي تناولها إلى الطرش (الصمم).

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وأحد هذه المضادات “غينتاميسين” الذي ينتمي إلى مجموعة الأمينوغليكوزيد. وهناك مضادات حيوية أخرى سامة للأذن وتدمر الخلايا العصبية السمعية داخل الأذن مسببة الطرش.

كما ان العقاقير المدرة للبول مثل “فوروسيميد”، من الممكن أن تؤثر في العصب السمعي ويمكن أن تسبب الطرش الدائم.

يذكر أن تناول الأدوية المضادة للفطريات يمكن أن يؤدي أيضا إلى تغيرات لا رجعة فيها في الأذن.