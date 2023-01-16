احتفالاً بذكرى ميلاده ..دنيا سمير غانم تهدي والدها أغنية جديدة

المستقلة/- كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن مفاجأة خاصة ستطلقها عصر اليوم الإثنين بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، وأكدت دنيا أن المفاجأة عبارة عن أغنية خاصة ل “أسطورة الضحك”.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستغرام صورة لها برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: “بكرة الساعة 5 إن شاء الله… بحبك يا بابي، سمير غانم أسطورة الضحك”.

وحرصت دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم التي تحل يوم 15 يناير، ونشرت بالأمس صورة لوالدها بشخصيته الشهيرة “فطوطة”، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وعلقت عليها: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ويا رب ربنا يرحمك ويسعدك يا رمز السعادة والضحك في حياتنا كلنا سمير غانم”.

وبنفس التوقيت أحيا الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى ميلاد سمير غانم، وشارك جمهوره على إنستغرام صورة له برفقة الفنان سمير غانم والفنان حسن الرداد، وعلق عليها قائلا: “زي النهاردة كان ميلاد الأسطورة، إنسان فريد من نوعه فنيا وإنسانيا، لم أرى مثله شخص يحب الخير للجميع ولا يذكر أحد إلا بكل خير، ولم أرى مثله في الكوميديا والإبداع في الارتجال”.

أضاف:” كل عام وحضرتك عايش في حياتنا، كل يوم بإفيهاتك وأعمالك وروحك المبهجة وسيرتك العطرة.، يا رب تكون متهني في الجنة حضرتك وأغلى دلال بإذن الله. كنت محظوظ بمعاشرتكم، ويا رب نجتمع في الجنة سمير غانم”.