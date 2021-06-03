احتجاجات بمدخل أكبر ميناءين للنفط فى ليبيا..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/أغلق محتجون ليبيون ميناءين نفطيين شرق البلاد لعدم منحهم فرصة عمل في القطاع.

وبحسب مصدر نفطي، فإن العشرات من المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية لمدخلي ميناءي السدرة والزويتينة، ومنعوا العاملين من الدخول لهذين الميناءين.

وقال المهندس عبد الكريم الدامي من ميناء الزويتينة، إن المحتجين يطالبون بضرورة تعيينهم في قطاع النفط، مبينا أن من بينهم من يملك المؤهل لهذا الأمر، بينما البعض الآخر لا يمكن تعيينه لعدم توافق مؤهلاته مع قطاع النفط.

2021-06-33-18

تجدر الإشارة إلى أن ميناء السدرة يعد أكبر موانئ ليبيا النفطية من حيث كمية التصدير للنفط الخام، ويبعد 390 كيلو مترًا عن مدينة بنغازي شرق ليبيا، واستكمِل بناء مرافقه عام 1962، ويبعد 180 كلم شرق سرت، إذ تزيد طاقته الإنتاجية على 400 ألف برميل يوميّا، ويضم 19 خزانا بسعة نحو 6.2 مليون برميل.

كما أن ميناء الزويتينة يقع إلى الغرب من بنغازي بنحو 180 كم، ويقوم بتصدير النفط الخام والغاز المسال، وصدرت أول شحنة نفط خام من هذا الميناء بتاريخ الـ28 من فبراير 1968، أما أول شحنة من الغاز فقد تم تصديرها بتاريخ الـ29 من يناير 1972.

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