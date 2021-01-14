اجرام بغداد : القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية

اجرام بغداد : القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية

المستقلة /- ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الامنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس:” ان مفارز مكتب مكافحة المنصور القى القبض على متهم قام بسرقة مبلغ 35 الف دولار امريكي من احد الاشخاص وفق المادة ٤٥٧ ق.ع ضمن قاطع المسؤولية، كما تم القاء القبض على متهم ومتهمة بجرائم خطف وفق المادتين ٤٢١ و ٤٢٢ ق.ع ضمن مكتبي مكافحة اجرام الغزالية والكرادة، فيما تمكنت مفارز المديرية من القبض على متهمين اثنين بجرائم تزوير مستمسكات رسمية وصكوك مصرفية وفق المادة ٢٨٩/٢٩٢ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام ابي غريب والتاجي”.

وتابعت:” ان مفارز المديرية القت القبض على (١٢) متهما بجرائم سرقات لدور سكنية ومحال تجارية ومطلوبين وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و٤٤٣ و٢٤٨ و٤٣٠ و٤٠٥ ضمن مكاتب مكافحة اجرام المدائن وحي العامل والمحمودية والكاظمية والشعب والدورة والصالحية والبياع والقدس وحسينية المعامل والنهروان والزهور”.

وأضافت:” ان المفارز القت القبض على اربعة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة أجرام الحبيبية وبغداد الجديدة وباب الشيخ والأعظمية وفق المادتين ٤٤٦ و٤٤٤ ق.ع . فضلا عن ضبط عجلتين نوع شوفرليت اوبترا اصفر اللون موديل ٢٠١١ والاخرى نوع كيا فورتي ابيض اللون موديل ٢٠١٩ لوجود اشارة ومعلومات مغايرة بشأنه ما ضمن قاعدة البيانات والقبض على حائزيها ضمن مكتبي مكافحة سرقة سيارات الرصافة والكرخ”.