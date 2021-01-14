اجرام بغداد : القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-  ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الامنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس:” ان مفارز مكتب مكافحة المنصور القى القبض على متهم قام بسرقة مبلغ 35 الف دولار امريكي من احد الاشخاص وفق المادة ٤٥٧ ق.ع ضمن قاطع المسؤولية، كما تم القاء القبض على متهم ومتهمة بجرائم خطف وفق المادتين ٤٢١ و ٤٢٢ ق.ع ضمن مكتبي مكافحة اجرام الغزالية والكرادة، فيما تمكنت مفارز المديرية من القبض على متهمين اثنين بجرائم تزوير مستمسكات رسمية وصكوك مصرفية وفق المادة ٢٨٩/٢٩٢ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام ابي غريب والتاجي”.

وتابعت:” ان مفارز المديرية القت القبض على (١٢) متهما بجرائم سرقات لدور سكنية ومحال تجارية ومطلوبين وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و٤٤٣ و٢٤٨ و٤٣٠ و٤٠٥ ضمن مكاتب مكافحة اجرام المدائن وحي العامل والمحمودية والكاظمية والشعب والدورة والصالحية والبياع والقدس وحسينية المعامل والنهروان والزهور”.

وأضافت:” ان المفارز القت القبض على اربعة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة أجرام الحبيبية وبغداد الجديدة وباب الشيخ والأعظمية وفق المادتين ٤٤٦ و٤٤٤ ق.ع . فضلا عن ضبط عجلتين نوع شوفرليت اوبترا اصفر اللون موديل ٢٠١١ والاخرى نوع كيا فورتي ابيض اللون موديل ٢٠١٩ لوجود اشارة ومعلومات مغايرة بشأنه ما ضمن قاعدة البيانات والقبض على حائزيها ضمن مكتبي مكافحة سرقة سيارات الرصافة والكرخ”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قبل ولادة بويج.. متى كانت آخر مرة لعب برشلونة ركلات ترجيح؟

اخبار مصر

مصر..ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

اخبار مصر

مصر.. إلغاء مراسم جنازة الوزير الأسبق صفوت الشريف

اخر الاخبار

اجرام بغداد : القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية

امنية

القبض على ارهابية تقوم بتوزيع مايسمى الكفالات لعناصر داعش في كركوك

اخبار مصر

مصر..قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يرد بقوة على رفض الاحتلال تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يرد بقوة على رفض الاحتلال تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين

اخبار مصر

ليست كورونا..نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

اخر الاخبار

فى اليوم الأول.. حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية اللبنانية لـ تنفيذ الإغلاق التام

اخر الاخبار

Haval الصينية تطرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة تويوتا

اخبار العراق

دولة القانون تدعو لأنشاء صندوق لاعمار محافظات الوسط والجنوب

اخبار العراق

تعرف على موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية

اخبار العراق

الشمري : القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين

اخبار العراق

العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

اخبار العراق

الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار