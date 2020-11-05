اثيل النجيفي : هناك 100 نائب يؤيدون مساعينا في اقالة الحلبوسي

المستقلة / -كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، عن عزم 100 نائب تقديم طلب لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال الأسبوع المقبل.

وقال النجيفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “هناك 100 يؤيدون مساعي الجبهة العراقية في اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”، مؤكدا أن “النواب الـ100 سيتقدمون بطلب لاقالة الحلبوسي خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف، أن “المصلحة تقتضي إعادة ترتيب مجلس النواب ليكون صالحا للعمل”، مبينا أن “هذه المهمة تقع على عاتق السنة كون رئاسة البرلمان من حصتهم”.

واعتبر النجيفي أن “الممثل الأوحد للسنة هي كذبة لا وجود لها”، مشيرا إلى أن “الحلبوسي يستطيع المنافسة في الانبار وليس في جميع المناطق السنية”.