اتهام حكومة الكاظمي برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

المستقلة /-عزا عضو اللجنة المالية النائب احمد حمه رشيد ، الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الى لجوء الحكومة الى تمويل عجز الموازنة بتغيير سعر الدولار في مزاد العملة .

وقال رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان لجوء الحكومة الى تمويل عجز الموازنة بتغيير سعر الدولار في مزاد العملة ، ادى الى ارتفاع سعر الدولار امام الدينار ، وسيؤدي الى تضخم اقتصادي كبير “.

واكد :” ان هذا الارتفاع سيؤثر بشكل مباشر على المواطن ، لان القوة الشرائية للعملة العراقية ستنخفض تدريجيا في السوق المحلية “.

وشهدت الاسواق المحلية ومكاتب الصيرفة صباح اليوم الاثنين ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار امام الدينار حيث سجل 128 الفا و200 دينار لكل 100 دولار “.