اتهامات وشتائم متبادلة بين ترامب وبايدن حتى الساعات الأخيرة

المستقلة /- رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعض نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأكد ترامب في كلمة له خلال زيارته لولاية كارولينا الشمالية، ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية، واصفا استطلاعات الرأي هذه بالمضللة.

وأضاف ترامب: “غدًا سنفوز بهذه الولاية، وسنفوز بأربع سنوات أخرى”، متهما بايدن بالفساد قائلا إن اسمه ارتبط بالكثير من عمليات الفساد.

وتعد زيارة ترامب لولاية كارولينا الشمالية في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن جو بايدن يتقدم عليه فيها بمتوسط ​​نقطتين، وفقًا لموقع “فايف ثيرتي إيت”.

وفي غضون ذلك، عقد جو بايدن تجمعا في مدينة كليفلاند بأوهايو الأمريكية، وانتقد ترامب على توعده بإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى غدا الثلاثاء.

وسخر بايدن من الفكرة قائلا: “لدي فكرة أفضل.. سأقوم بتوظيف الدكتور فاوتشي وسنطرد دونالد ترامب”.