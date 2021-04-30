“اتقوا الله” أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للشامتين في حادث جبل ميرون

المستقلة/- منى شعلان/ وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رسالة إلى الشامتين من العرب في مقتل وإصابة العشرات في حادث جبل ميرون.

وكتب أدرعي فى عدة تغريدات له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً:” فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا” ، نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بـ مصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين،حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين اتقوا الله على الأقل في #رمضان.

وتابع :” إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا”، ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في رمضان، قالوا #الجسر_المقدس قالوا أيها الحاقدين”.

وأضاف :”من إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث التدافع الذي وقع مساء أمس خلال حفل “لاك بوعومر” الديني اليهودي وأسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، بأنه “كارثة مروعة”، مشددا على أن الجميع يصلون من أجل شفاء الجرحى.

وأعلن نتنياهو، الحداد الوطني يوم الأحد القادم، متعهدا بإجراء “تحقيق شامل وجدي ومفصل لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل”.

ولفت رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الشرطة نفذت على وجه السرعة عملية إخلاء الموقع من الناس عقب وقوع الحادث، مشددا على أن تصرفات قوات الإجلاء والأمن أتاحت تفادي وقوع مسألة أكبر بكثير.

في غضون ذلك، أمر المدعي العام، المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيق في إهمال محتمل من قبل عناصر الشرطة خلال الحادث.

وأوضحت مصادر طبية إسرائيلية أن الحادث وقع أثناء مهرجان ديني “عيد الشعلة اليهودي” في المنطقة، وتجمع الآلاف من المستوطنين، فضلا عن تدافع المئات لحظة انهيار المنصة أثناء محاولة الفرار من الموت تحت الأنقاض.

وقالت نجمة داوود الحمراء فى بيان على “تويتر”، إنّ المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون أسفرت عن وقوع “عشرات القتلى”، مشيرة إلى أنّ طواقمها “تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية”.

وكان عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين قد تجمعوا مساء أمس عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي للاحتفالات السنوية التي تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

الجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت منعت في 2020 تنظيم تلك المناسبة بسبب تفشّي كورونا.