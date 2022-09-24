اتفاق قطري بمليارات الدولارات مع توتال إنرجيز الفرنسية

المستقلة/- أعلنت شركة قطر للطاقة الحكومية، اليوم، السبت، عن توقيع اتفاق بمليارات الدولارات مع توتال إنرجيز الفرنسية، من أجل تطوير حقل الشمال الجنوبي. وستشارك الشركة الفرنسية بنسبة نحو 10 بالمئة من المشروع، على أن تكون الشركة الأساسي لقطر للطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق في خضم أزمة في مختلف قطاعات الطاقة، يشهدها الاتحاد الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إن الشركة الفرنسية التي وافقت في حزيران/يونيو على استثمار 2.5 مليار دولار، ستنضم أيضاً إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر.

وحصلت شركة توتا إنرجيز قبل أشهر على حصة نسبتها 6.25 بالمئة من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 حزيران/يونيو ويسري حتى العام 2054.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.