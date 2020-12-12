اتحاد المصرفيين العرب يختار المصري” كمال نجم” كأفضل نائب بنك مركزي

المستقلة/- قرر الاتحاد الدولى للمصرفين العرب اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصري جمال نجم، كأفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020.

وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، في بيان صادر اليوم السبت، أن التكريم يأتى في إطار الانجازات التى حققها وسيتم منحه الجائزة خلال الاحتفال السنوى لتقديم جوائز ” التميز والانجاز المصرفي للعام 2020 بحضور كبار الشخصيات العربية المصرفية والمؤسسات المالية الدولية الإقليمية.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى “مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال” على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

والجدير بالذكر، أن جمال نجم تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015.

وشغل نجم وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف في الفترة من 2008 حتى 2011.

كما تقلد نجم، عدة مناصب منها رئيس مجلس الأدارة التنفيذي للمصرف العربي الدولي، وعضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ نوفمبر 2013.