اتحاد الغرف التجارية العراقية يشارك بمعرض موصياد أكسبو في أسطنبول

المستقلة ..انطلقت، الأربعاء، فعاليات معرض “موصياد إكسبو 2020” وسط إجراءات احترازية صارمة لتأمين ووقاية المشاركين من الإصابة بفيروس كورونا، وبمشاركة عشرات آلاف رجال الأعمال الأتراك والأجانب، والزوار القادمين للمعرض.

ويستمر المعرض الذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة التجارية والاقتصادية، حتى يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وزير الصناعة التركي مصطفى وارناك، أكد اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف أن تكون ممرا للتجارة العالمية، ومركزا ماليا لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر مجموعة من الحزم التحفيزية والتسهيلات التي ستوفرها لكافة المستثمرين.

وقال وارناك، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن افتتاح المعرض في نسخته الـ18 يعد فرصة لتعزيز التبادل التجاري والمساهمة في تعافي الشركات من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري وعددا من رؤساء الغرف التجارية العراقية شاركوا في افتتاح فعاليات هذا المعرض .وكذلك في  المؤتمر الرابع و العشرين لمنتدى الأعمال الدولي (IBF) المقام في اسطنبول.

ووفقا لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد”، يقام معرض “موصياد إكسبو التجاري الدولي” تحت رعاية ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويستضيف أكثر من 100 ألف زائر يمثلون أكثر من 40 ألف شركة، مع عقد أكثر من 8 آلاف جلسة عمل ثنائية (B2B) على هامش فعالياته.

وتتضمن فعاليات المؤتمر، قمة موصياد العالمية للتجارة والدبلوماسية الفخرية، ويشارك فيها 82 من القناصل الفخريين الذين يعتبرون لاعبين مهمين في التجارة الدولية. كما أنها تتضمن افتتاح منتدى الأعمال الدولي الرابع والعشرين (IBF)، الذي سيحضره الصناعيون ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

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