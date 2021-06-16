اتحاد العراقي متمسك بمدرب كاتانيتش خلال المرحلة المقبلة

المستقلة /- أكد رئيس لجنة المنتخبات في الهيئة التطبيعية لاتحاد العراقي الكرة أسعد لازم، أن الهيئة متمسكة بمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، وكل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيل المدرب هو شائعات عارية عن الصحة، مشدداً على ضرورة التحضير المبكر للدخول بقوة في منافسات المرحلة المقبلة.

وقال لازم في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة  اليوم الأربعاء ،إنَّ” الهيئة التطبيعية متمسكة بالمدرب وهناك التزام وعقد مبرم بين الطرفين، ولا صحة لما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي عن تركه المنتخب”، مبيّناً أنَّ ” المدرب لايزال مستمراً بمهمته مع أُسوُد الرافدين لعبور المرحلة المقبلة من التصفيات والتاهل إلى كأس العالم”.

وأضاف لازم، أن” خلال الفترة المقبلة ستكون هنالك جلسة مع المدرب لمناقشة إعداد المنتخب في المرحلة المقبلة من التصفيات وتسليط الضوء على اللاعبين المحترفين والمغتربين كونهم أبناء المنتخب الوطني ولهم بصمة مؤثرة في أكثر من مناسبة ، مشدداً على ضرورة التحضير المبكر للدخول بقوة في منافسات المرحلة المقبلة التي سنواجه بها منتخبات قوية وصعبة”.

وتأهل المنتخب الوطني الى منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلى الى كأس العالم رغم خسارته أمام إيران بهدف بدون رد.

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