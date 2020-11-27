ابنة أحمد بدير توجه رسالة قاسية لـ”مي العيدان” بعد سخريتها من والدها

المستقلة/ منى شعلان/ خرجت سارة بدير ابنه الفنان المصرى أحمد بدير ، عن صمتها ، وردت على سخرية الإعلامية مي العيدان ، من شكل والدها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت العيدان ، صورة تجمع أحمد بدير وابنته وعلقت عليها قائلة:” صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

لترد عليها سارة ، ابنة أحمد بدير ، من خلال منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلة:” طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!”.

وتابعت:” بس حابه اوضحلك كام حاجه كده :اولا: انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا !

وأضافت:” ثانيا لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا) ! ، ثالثا :أبويا اللي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت ! واخيرا أنا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده”.

ثم نشرت “سارة”، صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: “تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبويا”.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد بدير هو مسلسل “يا أنا يا جدو”، تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول جد وحفيده الشاب والعلاقه بينهما التى تتراوح بين الحب والخلاف الدائم بين الطرفين، كما يتناول المسلسل صراع الأجيال ولكن بشكل ساخر جدآ ، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضى.

مسلسل “يا أنا يا جدو” تأليف فتحى الجندى وإخراج دكتور عادل الاعصر وبطولة أحمد بدير وطارق صبرى وسارة سلامة وأحمد سلامة ومدحت تيخا ورنا سماحة وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح وآخرين.