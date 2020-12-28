إيمان السيد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية إيمان السيد ، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إيمان، فى منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “الكوميكس اللي بتتعمل على كورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وما استردتش صحتي لكن المميز اللي عندي فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة.

وأضافت إيمان : “خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة ، عامة هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا.

من ناحية أخرى، إنضمت الفنانة إيمان السيد رسميًا، لفريق عمل مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2021 المقبل.

وتجدد التعاون بين إيمان السيد وياسمين عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، بعدما تعاونا معًا في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم المنافسة الشرسة التي شهدها الموسم الرمضاني الماضي.

“اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويعد التعاون الثاني بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، ومن المفترض أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء صناع العمل بالكامل.