إيقاف كافاني بعد إدانته بالعنصرية

(المستقلة) قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، إيقاف إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام ألفاظ عنصرية الشهر الماضي.

واستخدم المهاجم صاحب الـ33 عاما كلمة “زنجي” في تعليق على إنستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، ومباراة كأس الاتحاد ضد واتفورد، بسبب عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينا ومسيئا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي”.

وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضا الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.

وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احتراما لحملة الاتحاد الإنجليزي لمناهضة العنصرية في كرة القدم.

وأضاف النادي في بيانه: “رغم اعتقاده الصادق بأنه كان يرد بكل ود على رسالة تهنئة من صديق مقرب، اختار كافاني عدم الطعن على هذا الاتهام”.

وأتم: “يثق مانشستر يونايتد أن لجنة التأديب المستقلة ستوضح في حيثيات القرار أن إدينسون كافاني ليس عنصريا ولم يكن هناك أي نية عنصرية وراء التعليق على إنستجرام”.