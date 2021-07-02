إيطاليا تتأهل لنصف نهائي يورو 2020

المستقلة/- تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقدم “الآزوري” بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.

وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي هدف لتنتهي المباراة بفوز “الآتزوري” بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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