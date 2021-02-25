إيران: مقتل رجل أمن إثر هجوم بالقنابل على مخفر شرطة

المستقلة /- قتل رجل أمن إيراني، إثر هجوم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية على مخفر للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

وشهدت مدينة زاهدان والمناطق الحدودية مع باكستان اضطرابات بعد مقتل مهربي وقود.

وأعلن حاكم مدينة زاهدان أنه “بعد بث الإشاعات وتوتير الأجواء في وسائل الإعلام الأجنبية، هاجمت عناصر شريرة حاجزا بالأسلحة الخفيفة وقاذفات القنابل من أجل الاستيلاء على مخفر كورين وقلعة بيد، بحجة دعم الضحايا الوهميين لمخفر شمسر سرافان الذي تعرض للهجوم أمس”.

وأضاف أنه “خلال هذه الحادثة استشهد أحد أفراد الشرطة، وبفضل يقظة ودقة الشرطة عاد واستتب الأمن في جميع أنحاء مدينة زاهدان”.

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