إيران تهزم هونج كونج في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- وضع منتخب إيران حدا لنتائجه المهتزة في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم في قطر عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين عام 2023، بعدما تغلب 3-1 على منتخب هونج كونج اليوم الخميس في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وارتفع رصيد منتنخب إيران، الذي خسر في الجولتين الماضيتين أمام البحرين والعراق، إلى تسع نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف أمام المنتخب البحريني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يخوض لقائه السادس في المجموعة أمام منتخب كمبوديا بالجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد هونج كونج عند خمس نقاط من ست مباريات في المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف المنتخب العراقي (المتصدر)، الذي خاض خمس مباريات وأعفته القرعة من خوض فعاليات تلك الجولة.

وافتتح علي جولزاده التسجيل لإيران في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه وحيد أميري وكريم أنصاري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و84 على الترتيب.

وتكفل تشنج سيو كوان بتسجيل هدف الشرف لهونج كونج في الدقيقة 85.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.