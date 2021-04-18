إيران تكشف هوية المتهم بالهجوم على منشأة نووية

المستقلة /- حددت السلطات الإيرانية، المتهم في هجوم منشأة نطنز النووية الذي وقع الأسبوع الماضي، قائلة إنه يدعى رضا كريمي وكان من العاملين في المنشأة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات، قولها: “المتهم في هجوم منشأة نطنز يدعى رضا كريمي وكان من العاملين في المنشأة وقد هرب إلى خارج البلاد بعد تعرف عناصر الاستخبارات عليه”.

وتداول بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمتهم، بعد نشرها من قبل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح الأحد الماضي، أن حادثا وقع في شبكة توزيع الكهرباء في محطة تخصيب اليورانيوم في “نطنز”، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أي تلوث بيئي، في حين يجري تحديد أسباب الحادث.