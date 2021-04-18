إيران تكشف هوية المتهم بالهجوم على منشأة نووية

المستقلة /- حددت السلطات الإيرانية، المتهم في هجوم منشأة نطنز النووية الذي وقع الأسبوع الماضي، قائلة إنه يدعى رضا كريمي وكان من العاملين في المنشأة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات، قولها: “المتهم في هجوم منشأة نطنز يدعى رضا كريمي وكان من العاملين في المنشأة وقد هرب إلى خارج البلاد بعد تعرف عناصر الاستخبارات عليه”.

وتداول بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمتهم، بعد نشرها من قبل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح الأحد الماضي، أن حادثا وقع في شبكة توزيع الكهرباء في محطة تخصيب اليورانيوم في “نطنز”، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أي تلوث بيئي، في حين يجري تحديد أسباب الحادث.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نصائح هامة لتعويض نقص السوائل في الجسم

اخر الاخبار

قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

اخر الاخبار

انستغرام وفيسبوك يطوران خاصية مذهلة

اخبار السعودية

هيئة : ارتفاع التبادل التجاري بين العراق والسعودية الى 15% خلال 2020

اخر الاخبار

ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا

اخبار العراق

الرافدين يعلن عن زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين

اخر الاخبار

إيران تكشف هوية المتهم بالهجوم على منشأة نووية

اخر الاخبار

إيران تكشف هوية المتهم بالهجوم على منشأة نووية

اخر الاخبار

دولة عربية تعلق الدراسة حتى نهاية نيسان

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على حتمية الموعد المحدد لاجراء الانتخابات

اخبار العراق

لجنة الاقاليم والقانونية تتوصلان لتوافق على تعديل قانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

النزاهة تكشف تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير ضبط متلبسا بالرشوة

اخر الاخبار

المثنى : القبض على متهمين بمشاجرة مسلحة

رياضية

سعد عبد الأمير: الشرطة صحح أخطاء مباراة الدحيل

اخر الاخبار

مدرب الشرطة يرفع راية التحدي أمام استقلال

رياضية

مدرب بايرن ميونخ يحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق

رياضية

ميسي يحقق إنجازا قياسيا في كأس ملك إسبانيا