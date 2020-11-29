إيدين هازارد.. إصابة جديدة وموقف غامض

(المستقلة) تعرض إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، لإصابة جديدة، ليواصل معاناته مع لعنة الإصابات التي أثرت على مسيرته مع الفريق الملكي.

إصابة جديدة

وقالت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، إن التشخيص الأولي لإصابة هازارد أنها انزعاج عضلي في الفخذ الأيمن.

وسيخضع هازارد لكشف بالموجات فوق الصوتية في وقت لاحق، كما سيجري اختبارات الرنين المغناطيسي للتأكد من التشخيص النهائي.

غياب جديد

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إيدين هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد شاختار في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد لن يسافر مع بعثة ريال مدريد التي ستطير إلى أوكرانيا، الإثنين، للعب المباراة يوم الثلاثاء.

في المقابل قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن هازارد سيغيب عن الريال لمدة لا تقل عن 3 أشهر بسبب تلك الإصابة الجديدة.

جدير بالذكر أن هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي عانى من عدة إصابات مختلفة، أبعدته لفترات طويلة عن صفوف الفريق الملكي، حيث غاب عما يزيد عن 30 مباراة.

وشارك النجم البلجيكي صاحب الـ29 عاما في 28 مباراة فقط مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.