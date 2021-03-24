إياد بنيان ينسحب من انتخابات الأولمبية العراقية

المستقلة/- قرر رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان، الانسحاب من انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وكان إياد بنيان قد قرر الشهر الماضي الترشح بشكل رسمي لانتخابات اللجنة الاولمبية.

يذكر أن بنيان يشغل أيضا منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، ومن المقرر أن تنتهي مهمته مع التطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الأولمبية قد قررت استبعاد 7 مرشحين من خوض سباق الاقتراع لأسباب مختلفة.

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