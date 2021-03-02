إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

المستقلة/- منى شعلان/ بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل الخليجي “المنصة” والذي عرض على شاشة قناة “أبو ظبي”، العام الماضي، تستعد الشركة المنتجة للعمل لطرح الجزء الثاني الشهر القادم على إحدى المنصات العالمية في الشرق الأوسط.

وشارك في الموسم الأول من “المنصة” العديد من النجوم العرب وهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، و غانم الزرلي.


ويضمّ في موسمه الثاني شخصيات جديدة ونجوماً من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم المصري سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي ، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبو أسعد و جفرا يونس وسعيد الريسي لاحقاً.

ويحمل الجزء الثاني في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلاً، وشقيقه وكل من يحيط بهم.

“المنصة” من إنتاج وإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.

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