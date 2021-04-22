إنستغرام تحظر هذا النوع من الرسائل

PARIS, FRANCE - DECEMBER 10: In this photo illustration, the Instagram logo is displayed on the screen of an iPhone in front of a TV screen displaying the Instagram logo on December 10, 2019 in Paris, France. The Instagram social photo and video sharing website wants to prevent young teenagers from accessing its platform. According to his statement, released this December 4, the legal age to access the platform will be 13 years to stop viewing some violent content or cyberstalking that young people may be victims. (Photo by Chesnot/Getty Images)

المستقلة /- منصة إنستاجرام ميزات جديدة لمنع التحرش في الرسائل المباشرة، وتتضمن التغييرات طرقًا جديدة لتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة، والقدرة على حظر المستخدم نفسه عبر حسابات متعددة.

وتسمح الأداة الجديدة للمستخدمين تلقائيًا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية معينة.

وتستهدف الأداة المشاهير والشخصيات العامة الذين يتلقون عددًا كبيرًا من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها والضارة.

ويأتي التحديث بعد أن شددت إنستاجرام سياساتها بشأن التحرش في الرسائل المباشرة بعد أن تحدث لاعبو كرة القدم في المملكة المتحدة عن الرسائل العنصرية التي تلقوها في التطبيق.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: إن منع إساءة الاستخدام في الرسائل المباشرة شكل تحديًا لأن الشركة لا تستخدم الأدوات الآلية نفسها كما تفعل في التعليقات.

وتعطي إنستاجرام الآن للمستخدمين خيار حظر المستخدم الفردي إلى جانب حظر أي حسابات جديدة قد ينشئها.

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