إنستغرام تحظر هذا النوع من الرسائل

إنستغرام تحظر هذا النوع من الرسائل

المستقلة /- منصة إنستاجرام ميزات جديدة لمنع التحرش في الرسائل المباشرة، وتتضمن التغييرات طرقًا جديدة لتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة، والقدرة على حظر المستخدم نفسه عبر حسابات متعددة.

وتسمح الأداة الجديدة للمستخدمين تلقائيًا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية معينة.

وتستهدف الأداة المشاهير والشخصيات العامة الذين يتلقون عددًا كبيرًا من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها والضارة.

ويأتي التحديث بعد أن شددت إنستاجرام سياساتها بشأن التحرش في الرسائل المباشرة بعد أن تحدث لاعبو كرة القدم في المملكة المتحدة عن الرسائل العنصرية التي تلقوها في التطبيق.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: إن منع إساءة الاستخدام في الرسائل المباشرة شكل تحديًا لأن الشركة لا تستخدم الأدوات الآلية نفسها كما تفعل في التعليقات.

وتعطي إنستاجرام الآن للمستخدمين خيار حظر المستخدم الفردي إلى جانب حظر أي حسابات جديدة قد ينشئها.