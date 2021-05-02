إنتشال 14 محاصرا بالنيران داخل إحدى العمارات في الأردن‎ ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أنقذت كوادر الدفاع المدني في الأردن، اليوم الأحد، 14 شخصا حاصرتهم النيران بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة التاسعة في مدينة العقبة جنوب الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي: إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران في الشقة السكنية ومنع وصولها إلى بقية الشقق الأخرى .

وأضاف السرطاوي، أن فرق الدفاع المدني أخلت 14 شخصا من البناية باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذا النوع من الحرائق.

وأشار السرطاوي إلى أن جميع الأشخاص بحالة حسنة، لم ينقلوا إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إنتشال 14 محاصرا بالنيران داخل إحدى العمارات في الأردن‎ ..فيديو

اخر الاخبار

عامل الدليفرى المصري بشأن السيسي: الآن تغير الحال

اخر الاخبار

مرسوم جديد من الرئيس السوري بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

اخر الاخبار

مصر تعلن عن خططها لتجنب خطر الملء الثاني لسد النهضة

اخبار العراق

الحلفي يطالب بالكشف عن أسباب هروب سجناء من مركز الهلال

اخبار العراق

التعليم تفتح باب التقديم الى الدراسات العليا حتى الثالث من حزيران

اخر الاخبار

الموزع الموسيقي سيروس  في تعاون جديد مع شركة ياماها العالمية

اخر الاخبار

الموزع الموسيقي سيروس  في تعاون جديد مع شركة ياماها العالمية

مقالات مختارة

ما بين العلم و الشعوذة و الدجل قصة دولتين في مواجهة فيروس كورونا

اخر الاخبار

اكتشاف طفرات فايروسية «تلغي» مفعول المناعة

اخر الاخبار

تقرير : برشلونة امام مهمة صعبة من اجل تقليص الفارق مع المتصدر اتليتكو مدريد

اخر الاخبار

باكستان: الأسابيع المقبلة ستكون حرجة

اخر الاخبار

هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يأكلوا البصل

اخر الاخبار

صحيفة : بول بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد سيشهد تقلب بدرجات حرارة تقارب 40 مئوية

اخر الاخبار

منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف “برنامج كاميرا خفية” عربي فوراً

اخر الاخبار

هوواي تطلق إصدارا جديد من هاتف Mate 40 RS Porsche Design