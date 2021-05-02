إنتشال 14 محاصرا بالنيران داخل إحدى العمارات في الأردن‎ ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أنقذت كوادر الدفاع المدني في الأردن، اليوم الأحد، 14 شخصا حاصرتهم النيران بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة التاسعة في مدينة العقبة جنوب الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي: إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران في الشقة السكنية ومنع وصولها إلى بقية الشقق الأخرى .

وأضاف السرطاوي، أن فرق الدفاع المدني أخلت 14 شخصا من البناية باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذا النوع من الحرائق.

وأشار السرطاوي إلى أن جميع الأشخاص بحالة حسنة، لم ينقلوا إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.