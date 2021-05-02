إنتر ميلان ينهي هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي

المستقلة/- توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي عن الموسم الجاري (2020-2021)، للمرة الـ 19 في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2010.

وفاز النيراتزوري بلقب الدوري قبل نهاية الموسم بأربع جولات، حيث حصد 82 نقطة حتى الآن بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه أتالانتا (69 نقطة).

وكسر الإنتر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري، الذي توج به في السنوات التسع الأخيرة.

وحسم الإنتر اللقب رسميا بعد تعادل أتالانتا مع ساسولو بنتيجة (1-1) في الجولة 34 من البطولة.

وبفوز إنتر بلقب الدوري ووصوله للقب رقم 19 له عبر تاريخه، فك النيراتزوري شراكته مع غريمه ميلان الذي فاز بلقب الدوري 18 مرة، لينفرد الإنتر بوصافة أكثر الأندية فوزا بالكالتشيو خلف يوفنتوس صاحب الـ 36 لقبا.

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