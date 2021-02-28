إنتر ميلان يكتسح جنوى ويتشبث بصدارة الدوري الإيطالي

المستقلة/- حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على ضيفه جنوى، بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

تقدم روميلو لوكاكو لإنتر مبكرا، في الدقيقة الأولى، وضاعف ماتيو دارميان النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 69، قبل أن يختم أليكسيس سانشيز الثلاثية في الدقيقة 79.

وبفوزه على جنوى رفع إنتر ميلان رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن ميلان في الوصافة، علما بأنه لعب مباراة أقل.

في المقابل تجمد جنوى عند 26 نقطة، بالمركز الـ13.