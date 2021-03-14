إنتر ميلان يقترب أكثر من حلم الدوري الإيطالي

المستقلة/- حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على مضيفه تورينو بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وأدرك أنطونيو سانابريا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف فوز إنتر الثمين في الدقيقة 85.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن جاره ميلان في الوصافة.

ويقترب إنتر ميلان من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010.