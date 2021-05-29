إنتر ميلان يختار بديل أشرف حكيمي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تفكير إنتر في التعاقد مع ظهير برشلونة، في حالة بيع المغربي أشرف حكيمي، هذا الصيف.

وارتبط اسم حكيمي بمغادرة إنتر ميلان بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه، بسبب الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن اسم البرازيلي إيمرسون رويال، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، قد تداول على طاولة إنتر لتعويض الرحيل المحتمل لحكيمي.

ومن المقرر أن يعود إيمرسون إلى برشلونة بدءا من الموسم المقبل، بعدما لعب موسمين بقميص ريال بيتيس.

ويأمل إنتر في الحصول على 80 مليون يورو من وراء بيع حكيمي، خصوصا أن هناك اهتماما من قبل أندية بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

ومع ذلك، قد يصطدم إنتر برغبة إيمرسون في اللعب بقميص برشلونة، بعدما صرح خلال تواجده مع منتخب البرازيلي، وقال: “أنا سعيد لأنه النادي الذي حلمت باللعب له منذ بداية عمري”.

وأضاف “كل اللاعبين يريدون الانضمام لبرشلونة. أريد الانتقال إليه في أسرع وقت ممكن ومحاولة إظهار عملي وحجز مكاني”.