إنتر ميلان يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإيطالي

المستقلة/- واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته بفوز جديد وعريض على حساب سامبدوريا، بنتيجة (5-1)، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن إنتر حقق رقما تاريخيا بعد فوزه على سامبدوريا في معقله بميلانو، حيث وصل إلى 14 فوزا متتاليا على ملعبه في رقم لم يحدث من قبل.

يشار إلى أن إنتر بهذا الفوز، وصل إلى النقطة رقم 85 له بعد 35 مباراة، ونجح في حسم لقب الدوري هذا الموسم قبل نهايته بـ4 جولات.