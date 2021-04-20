 إمرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس مجلس الشعب السوري أن، فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”.

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.وكان صباغ أعلن أمس الإثنين أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم “عبدالله سلوم عبدالله” و”محمد فراس ياسين رجوح” طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

وزير النقل المصري يكشف عن سبب استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى و11 وزيرا يتوجهون إلى ليبيا لهذا السبب

اخبار مصر

تغييرات جديدة في هيئة السكك الحديدية بمصر بعد حادث قطار طوخ

اخر الاخبار

وفاة شخصين نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مبنى تابع لكنيسة بالقاهرة

اخر الاخبار

مجنون يقتحم شقة تايلور سويفت.. لهذا السبب

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. إصابة الإعلامى المصري أسامة منير بفيروس كورونا

اخر الاخبار

النصر الأذربيجاني وحديقة الغنائم العسكرية

اخر الاخبار

النصر الأذربيجاني وحديقة الغنائم العسكرية

اخبار العراق

المصرف الاهلي يصادق على شراء أعمال فروع بنك عوده في العراق

اخر الاخبار

انخفاض طفيف على اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

اخر الاخبار

انخفاص اسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ضعف الدولار الامريكي

اخبار العراق

مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة

اخبار العراق

المالية : تقديم القروض السريعة لتمويل المشاريع الهادفة لتخفيف أزمة السكن

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط لاعلى مستوى في شهر بسبب ضعف الدولار

علوم و تكنولوجيا

هواوي الصينية تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي

اخر الاخبار

شركة ”تويوتا“ تزيح الستار عن سيارتها bZ4X الكهربائية بالكامل

اخر الاخبار

تعرف على اهم 6 علاجات منزلية فعالة للتخلص من البثور الدموية بالجلد