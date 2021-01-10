إليسا تنشر صورة صادمة لجنود لبنان.. وتعلق: عسكر على مين

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، جيش بلادها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث نشرت صورة للجنود بلبنان وهم يدخنون “الشيشة”، وعلقت عليها قائلة: “عسكر على مين”.

من ناحية أخرى كشفت إليسا فى تصريحات لها عدم اصابتها بفيروس كورونا خاصة بعد إصابة أمين أبي ياغي،مدير أعمالها بالفيروس ، وقالت: “لم أخالط مدير أعمالي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافو على صحتي، أنا منيحة، وأعيش في منزلي وكل شيء تمام”.

يشار إلى الفنانة إليسا استقبلت العام الجديد بأمنية جديدة حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء ، رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة”.

وأضافت: يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب ، لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم”.

واختتمت: “نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم”.