إليسا تنشر صورة صادمة لجنود لبنان.. وتعلق: عسكر على مين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، جيش بلادها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث نشرت صورة للجنود بلبنان وهم يدخنون “الشيشة”، وعلقت عليها قائلة: “عسكر على مين”.

من ناحية أخرى كشفت إليسا فى تصريحات لها عدم اصابتها بفيروس كورونا خاصة بعد إصابة أمين أبي ياغي،مدير أعمالها بالفيروس ، وقالت: “لم أخالط مدير أعمالي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافو على صحتي، أنا منيحة، وأعيش في منزلي وكل شيء تمام”.

يشار إلى الفنانة إليسا استقبلت العام الجديد بأمنية جديدة حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء ، رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة”.

وأضافت: يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب ، لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم”.

واختتمت: “نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تصرف مفاجئ من “علي يوسف” بعد أنباء زواجه من هند البلوشي

اخبار العراق

وفاة شرطي واصابة 42 عنصرا امنيا بتظاهرات الناصرية

اخر الاخبار

ممثل سوري يحدث ضجة بتغير ملامح وجه

اخبار العراق

العراق يرفع أسعار مبيعات النفط الخام إلى أسيا

اخر الاخبار

نائب أردني يترحم على “حاتم علي” تحت القبة

اخر الاخبار

الأردن : أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي

اخر الاخبار

فيديو.. رامي صبري يتحدى عمرو دياب والسبب أغنية

اخر الاخبار

فيديو.. رامي صبري يتحدى عمرو دياب والسبب أغنية

اخر الاخبار

إليسا تنشر صورة صادمة لجنود لبنان.. وتعلق: عسكر على مين

اخر الاخبار

بيان شديد اللهجة من البحرين ضد قطر بعد احتجاز بطل كمال الأجسام

اخر الاخبار

برئاسة هنية| وفد من “حماس”  يلتقي أمير قطر ويهنئه بالمصالحة الخليجية

اخر الاخبار

كوبا تختبر لقاح مضاد لكورونا في ايران

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعترف ببيع سبائك ذهبية في السوق السوداء

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن اخفاق اجتماع سد النهضة بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات

اخر الاخبار

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

اخبار مصر

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف

اخبار العراق

نائب: جهة سياسية تسعى لتحويل مستشفى التركي في كربلاء الى الاستثمار