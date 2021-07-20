إلهام الفضالة تحسم الجدل.. هل زوجها شهاب جوهر متزوج أم مطلق؟

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، إنها تواصلت مع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، من أجل حسم مسألة كونها زوجة ثانية، أم أنها تزوجت الفنان الكويتي شهاب جوهر، وهو مطلق لزوجته.

وقالت العيدان، في الرسالة التي نشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إنها دخلت لها عبر البريد الخاص على أنها من إحدى المتابعات، مردفة في تعليقها: “ثروباك لما دخلت على إلهام الفضالة أهاوشها وردت علي”.

وتضمنت الرسالة، التي كتبتها إلهام الفضالة، أن زوجها شهاب جوهر “مطلق”، مضيفة أنه كان في مشاكل أسرية مع زوجته منذ عامين، وأنه عندما طلبها للزواج، أكد لها أنه لا علاقة تجمعه بزوجته السابقة وأم أولاده.

وكتبت الفضالة: “الريال مطلق، عندهم مشاكل من سنتين يعني من قبل لا يعرفني، ولما خطبني قالي مطلق وتأكدت يالله وافقت”.

 

وكانت إلهام الفضالة، قد خرجت عن صمتها قبل أيام في وجه الانتقادات التي تتعرض لها، منذ إعلان زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وأكدت الفضالة، بأن هناك من يسعى لتشويه صورتها، وصورة زوجها شهاب جوهر، عبر مواقع التواصل الاجتماع، مشيرة إلى أن هناك خبايا، اتضحت لها بوجود تخطيط ممن أطلقت عليهم وصف “أعداء”.

 

وجاء حديث الممثلة الكويتية بعد أن ظهرت الفنانة هيا الشعيبي عبر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، عبرت فيه عن انزعاجها من إلهام الفضالة بعد وصفها بـ“المنافقة“، على إثر خلاف بينهما تطور عقب زواج الأخيرة من شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.

وكانت هيا الشعيبي قد شنت هجومًا على مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، مهددة إياها بفضح كل ما تعرفه عنها إذا لم تكف عن ذكرها بالسوء.

وقالت الشعيبي في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “تذكري طيب أنا شو سويت معك، الفاشينيستات يدافعون عن نفسهم ونحن لا؟ وخري عني لا تحطين اسمي في كومنتات، أنا المنافقة! ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل لا تعالجين الناس”.

وأضافت: “وخري عني! اسمي بالكومنتات لا تحطينه! أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل”.

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