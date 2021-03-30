إلزام أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه لسمية الخشاب

المستقلة/- منى شعلان/أصدرت محكمة الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية اليوم الثلاثاء حكما بإلزام المطرب أحمد سعد بسداد نصف مليون جنيه مؤخر صداق للفنانة سمية الخشاب في الدعوى المقامة منها ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق.

وألزمت المحكمة الفنان أحمد سعد بالمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوى التي حملت رقم 2241 لسنة 2019 “أسرة” سيدي جابر.

وكان محامي الفنانة سمية الخشاب عماد لطفي أقام دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق وقدم حافظة مستندات تفيد بالزواج خلال الفترة من 20 أكتوبر 2017 حتى 30 مارس عن عام 2019 وذلك بموجب عقد شرعي، مطالبا بسداد مبلغ 500 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها طلقة أولى وانتهاء عدتها.

وبعرض الدعوى على محكمة أسرة سيدى جابر وسماع الشهود من قبل المدعية والمدعى عليه أصدرت حكمها المتقدم.

يشار إلى ان محكمة الأسرة حكمت في دعوى المتعة والعدة في الشهر الماضي للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.

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