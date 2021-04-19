إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

المستقلة/- أعلن نادي توتنهام، اليوم الإثنين، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصبه كمدير فني للفريق الإنجليزي.

وأوضح توتنهام في بيان، تولي ريان ماسون، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن مورينيو أبدى اعتراضه على مشاركة توتنهام في بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، ما تسبب في إقالته.

ويقدم توتنهام، مستويات ضعيفة تحت قيادة مورينيو هذا الموسم، حيث يحتل السبيرز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.