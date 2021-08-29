إعلان نتائج انتخابات نقابة الصيادلة في بغداد و المحافظات

المستقلة /-أعلنت نقابة الصيادلة في العراق،نتائج الانتخابات التي جرت حول اختيار مجلسها واللجان الانضباطية وممثليها في المحافظات.

وذكرت النقابة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، انه “في اجواء ديمقراطية ومهنية مفرحة جرت يوم الخميس الماضي انتخابات نقابة صيادلة العراق للدورة ٢٣ من حيث اختيار مجلس النقابة واللجان الانضباطية وممثلي النقابة في المحافظات”.

واضاف البيان انه “شارك في الانتخابات اكثر من ٨٠٠٠ صيدلي اعطوا اصواتهم لمن يثقون به في يوم امتاز بدقة التنظيم من قبل اللجنة التحضيرية وسهولة الانتخاب الذي انتهى الساعة السادسة والنصف في نفس اليوم ولجميع المحافظات في ان واحد ليبدأ بعدها العد والفرز الذي تم من قبل اللجان القضائية التي كانت مشرفة على الانتخابات بشكل كامل حيث استمرت عملية العد والفرز لليوم التالي ولوقت متاخر من ليلة الجمعة وصولا لفجر يوم السبت ٢٨\٨\٢٠٢١”.

وبحسب البيان، أسفرت النتائج لمجلس نقابة الصيادلة عن فوز”:

الاستاذ الدكتور مصطفى الهيتي نقيبا

الدكتور الصيدلاني محمود شاكر – عضوا

الصيدلانية الدكتورة منال محمد – عضوا

الدكتور الصيدلاني سمير منعم – عضوا

الصيدلاني الدكتور كاظم علي كاظم – عضوا

الدكتور الصيدلاني حيدر عبدالامير حسن – عضوا

الدكتور الصيدلاني ممدوح خليل – عضوا

الصيدلاني الدكتور مثنى سعدي – عضوا

الدكتور الصيدلاني سلام جاسم – عضوا”.

واشار البيان الى انه “اختتمت فعاليات الانتخابات بالتفاف الحاضرين حول نقيب صيادلة العراق والمرشحين الفائزين مؤكدين على حرصهم لتحقيق برامجهم الانتخابية في نقابة قوية متميزة ترعى شؤون الصيادلة وتحمي حقوقهم لغد مزدهر”.

واوضحت النقابة انه “سيتم نشر نتائج واسماء الفائزين من الزملاء نقباء المحافظات ولجان الانضباط كافة”.