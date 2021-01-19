إعلان عقوبة ميسي بعد طرده أمام بلباو

(المستقلة) أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بعد طرده في المباراة الماضية أمام أتلتيك بلباو.

وحصل ميسي على البطاقة الحمراء، بعد اعتدائه بدون كرة على أسيير فيلاليبري لاعب أتليتك بلباو، خلال نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي خسره البارسا 1-2.

وحسب ما أعلنه قاضي الاتحاد الإسباني فإنه قد تم توقيع عقوبة الإيقاف على الأرجنتيني ميسي، لمدة مباراتين متتاليتين.

وقد سبق وذكرت العديد من التقارير الصحفية إنه في حال ذكر الحكم أن التدخل كان خفيفا ستكون عقوبة ميسي مخففة وهو ما حدث بالفعل.

من المقرر أن يغيب الأرجنتيني عن مواجهتي كورنيلا بكأس ملك إسبانيا، وإلتشي في الدوري الإسباني، على أن يعود للمشاركة من جديد أمام بلباو بالليجا.