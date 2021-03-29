إعلان تشكيل منتخب العراق أمام أوزبكستان

المستقلة/- أعلن مدرب منتخب العراق سريتشكو كاتانيتش عن تشكيل “أسود الرافدين” الذي يواجه اوزبكستان وديا.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره أوزبكستان مساء الإثنين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي.

وتقام المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وتضمن التشكيل كل من جلال حسن لحراسة المرمى ، أحمد إبراهيم وعلي فائز وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وفي خط الدفاع.

وفي خط الوسط يلعب كل من صفاء هادي وأمجد عطوان وهمام طارق وحسين علي، أما في خط الهجوم بشار رسن وإبراهيم بايش.

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