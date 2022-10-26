إعلامية لبنانية تتهم حسام حبيب بجلب المخدرات للفنانة شيرين عبد الوهاب

المستقلة/- قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية إن حسام حبيب الزوج السابق للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هو من كان يجلب لها المخدرات التي وصفتها بـ “السم”.

وقالت الأحمدية في مقطع فيديو عبر مجلة “الجرس” اللبنانية التي تملكها “عمرو أديب سأل حسام حبيب، هل أنت مدمن؟، قال له، ده كلام منطقي؟!، فأنا أهلي لديهم مستشفيات، ومن غير المعقول أن يتركوه في حال إدمانه”.

وأضافت “يا أخي أنت تعترف، إنك أبعدت الكل عنها، والكل في رأيك يعتدي على شيرين ويسرقها، ويأخذها بالخطأ، وأبعدت عنها جميع خلق الله، ومنهم أهلها، إذن من هم أهلها، ألست أنت؟، أنت أهلك لم يتركوك؟ إذن لماذا تركت شيرين تصل لهذه المرحلة؟، من كان يحضر لها (السم الهاري) الذي كانت تتعاطاه؟، لماذا لم تذهب بها إلى المسشفتى مثلما فعل أخوها؟”.

وأكدت الأحمدية أن شقيق شيرين عبد الوهاب لم يسرقها كما ادعى حسام حبيب، موضحة أن شيرين كانت وثقت لـ محمد شقيقها توكيلا عاما شاملا، يستطيع من خلاله بيع كل أملاكها، وحينما شككوا فيه، ذهب إليها ومزقه أمامها، وشيرين ستؤكد لكم هذه المعلومات، حتى أن أعداء محمد بالمهنة، والذين اختلفوا معه، يشهدون بذلك.

وأوضحت نضال الأحمدية أن حسام حبيب يلاحق شيرين منذ عام 2008، وخطط ليتقرب لها ويتزوج منها، كاشفة أن فنانة صديقة قالت لها “كان بيجي لحد عندي في 2007، 2008، من وقتها بيلاحق شيرين، حتى كان بيلزق فيهم، شيرين أكتر من مرة كانت بتقولهم، ده مين؟، ده معانا على طول ليه؟”.

وقالت: لاحظوا إن شيرين أعلنت اعتزالها 2016 وعادت حينما تزوجته، “طبعا هبط عليها”، وعرف أن فريسته كانت جاهزة حينها، وحينذاك قالت، حسام حماني، وكنت مدمرة وأعادني وساعدني، الضحية فكرت هكذا، وحينها لم نكن نعرف من هو حسام؟ وماذا يريد؟، إلى أن جلست بالبيت واختفت.

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