إعدام عريس بسبب ما فعله بليلة الزفاف

المستقلة /- حددت محكمة مصرية جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم، بعد إحالة أوراق المتهم بقتل عروسه ليلة زفافهما للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

حيث أقدم الجاني على قتل عروسه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيت النية على الخلاص منها بإستخدام سكين، ثم استدرجها خلف المنزل، وسدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها، فلقيت مصرعها على الفور.

وأكد والد المجني عليها أن إبنته ورد لها اتصال هاتفي أثناء الاحتفال بـ”حنتها”، وخرجت من مسكنهما على أثر إتصاله، وعقب تأخرها بحث عنها، ليعثر عليها داخل قطعة أرض وبها عدة إصابات، فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وبعد التحريات تبين ان ابن عمة المجني عليها “زوجها”، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، لأنه عقد قرانه على المجني عليها دون رغبته، وإرضاء لوالديه فقط، بالإضافة إلى ارتباطه عاطفيا بإحدى الفتيات، ما دفعه لقتلها والتخلص منها.

وعقب تأكده من وفاتها على اثر الطعنات التي سددها لها باماكن متفرقة من جسدها، استولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وعاد لمنزل المجني عليها مرة أخرى ، وإدعى بحثه عن عروسه بسبب تأخرها العودة للمنزل، وبعد ان عثروا عليها، نقلها للمستشفى حتى يبعد عنه الشك، وأرشد عن الأداة المستخدمة فـي الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها، وبناء عليه قررت النيابة حبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.