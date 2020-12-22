إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

(المستقلة) تقرر إعادة مباراة يوفنتوس وضيفه نابولي، والتي كانت قد ألغيت من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بعد فشل الأخير في السفر إلى تورينو للعب المباراة، بسبب قرار السلطات المحلية بالمدينة، في ظل تزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقتها.

ولم يحضر نابولي إلى ملعب “أليانز ستاديوم” في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصدر قرار باعتبار “البارتينوبي” مهزوما بنتيجة (3-0)، بجانب خصم نقطة من رصيده لعدم حضوره للمباراة المخطط لها.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية أصدرت قرارا بإعادة جدولة المباراة، وبالتالي عدم احتساب يوفنتوس فائزا، بجانب إعادة النقطة المخصومة من نابولي إلى رصيد الفريق.

كان نابولي قد خسر الاستئناف الأول والثاني الذي تقدم به، بعدما قضت رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي بأن النادي لم يلتزم بالبرتوكولات المتفق عليها، ولم يفعل ما يكفي لضمان المشاركة بالمباراة، لتأتي اللجنة الأولمبية وتنصف فريق الجنوب.

وبذلك، تقلص رصيد يوفنتوس من 27 نقطة إلى 24 نقطة، بينما حصل فريق الجنوب على النقطة التي خُصمت منه ليرتفع رصيده إلى 24 بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي عاد للمركز الرابع.