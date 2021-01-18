إعادة تشكيل طيران الاتحاد.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

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المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران ،برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، يضم المجلس كلًا من “محمد علي الشرفاء، نائبًا للرئيس، وهشام خالد ملك وجاسم حسين ثابت ومسعود محمد محمود ومنصور محمد الملا وجاكوب باريند كالكمان”.

كما أصدر “بن زايد”، قرارًا ،بتعيين أحمد محمود فكري مديرا عاما لمركز الإحصاء في أبوظبي.

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