إطلالة جديدة لـ “لطيفة” تثير إعجاب متابعيها

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها بصورة جديدة من كواليس تصوير كليب أغنيتها “خليني” ، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

و ظهرت لطيفة ، خلال الصورة بإطلالة جديدة ولون شعر مختلف، وعلقت على الصورة قائلة: “صباح الفل.. من كواليس تصوير كليب خليني”، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومحبيها.

وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خلينى”، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات” يوتيوب”، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن.

ألبوم لطيفة الجديد “أقوى واحدة”، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.